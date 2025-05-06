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Індія пропонує США нульові мита на сталь та автозапчастини
23:32 05.05.2025 |
Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на дзеркальні умови.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пропозиція прозвучала під час візиту індійських торгівельних чиновників до Вашингтона наприкінці квітня. Обидві сторони намагаються пришвидшити укладення двосторонньої торгівельної угоди вже цієї осені.
За словами джерел, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.
Серед умов США - розв'язання проблем із так званими Quality Control Orders (QCOs), які Вашингтон вважає нетарифними бар'єрами. Йдеться про обов'язкові стандарти якості, яких мають дотримуватися всі виробники, зокрема й іноземні. Американська сторона називає їх непрозорими та дискримінаційними.
Індія, зі свого боку, готова переглянути ці вимоги в окремих секторах - зокрема медичних виробах і хімікатах - і пропонує підписати угоду про взаємне визнання стандартів.
Обговорення ще триває, й не ясно, чи ці пункти потраплять до фінального тексту угоди.
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