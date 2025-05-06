Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія пропонує США нульові мита на сталь та автозапчастини

 

Індія запропонувала скасування мит на обмежений обсяг імпорту сталі, автокомпонентів і фармацевтичної продукції зі США в обмін на дзеркальні умови.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція прозвучала під час візиту індійських торгівельних чиновників до Вашингтона наприкінці квітня. Обидві сторони намагаються пришвидшити укладення двосторонньої торгівельної угоди вже цієї осені.

За словами джерел, безмитний імпорт стосуватиметься лише певного обсягу товарів. Після перевищення ліміту діятимуть стандартні митні ставки.

Серед умов США - розв'язання проблем із так званими Quality Control Orders (QCOs), які Вашингтон вважає нетарифними бар'єрами. Йдеться про обов'язкові стандарти якості, яких мають дотримуватися всі виробники, зокрема й іноземні. Американська сторона називає їх непрозорими та дискримінаційними.

Індія, зі свого боку, готова переглянути ці вимоги в окремих секторах - зокрема медичних виробах і хімікатах - і пропонує підписати угоду про взаємне визнання стандартів.

Обговорення ще триває, й не ясно, чи ці пункти потраплять до фінального тексту угоди.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6036
  0,1055
 0,25
EUR
 1
 47,1868
  0,1259
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес