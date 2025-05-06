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АНАЛІТИКА

З головного опонента Орбана вже втретє хочуть зняти імунітет у Європарламенті

 

Угорщина скерувала третій запит до Європейського парламенту з проханням скасувати імунітет лідера головної опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

На засіданні Європарламенту в понеділок президентка Роберта Метсола заявила, що отримала від компетентних угорських органів запит про позбавлення Мадяра імунітету.

Запит, за процедурою, скерували до юридичного комітету Європарламенту, який дасть свою оцінку справі, після чого питання винесуть на розгляд усіх євродепутатів.

Як зазначає Telex, це вже третій запит з Будапешта на зняття імунітету з лідера "Тиси".

Перший запит надійшов у жовтні 2024 року - незабаром після запиту угорської прокуратури про позбавлення Мадяра імунітету через нібито викрадення мобільного телефона в розважальному закладі.

Далі, в листопаді, був поданий ще один запит, але в цьому випадку про обставини справи публічно не було відомо; ЗМІ писали, що на Мадяра нібито збирався подати позов за наклеп політик з партії "Фідес" Віктора Орбана.

Чого стосується третій запит, поки невідомо, але на початку року угорські провладні ЗМІ закидали лідеру "Тиси" махінації на фондовій біржі. Зазначимо, що жоден запит про зняття імунітету у Європарламенті ще не був розглянутий.

Партія "Тиса", яку Петер Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Саме Мадяра угорці назвали найбільш популярним політиком країни під час масштабного опитування, оприлюдненого у квітні.
Ключові теги: Угорщина
 

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