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Іран випробував нову ракету, каже, що вона може досягти Ізраїлю й обійти ППО

Іран випробував нову ракету, каже, що вона може досягти Ізраїлю й обійти ППО

 

Іран заявляє, що «успішно» випробував нову балістичну ракету, яка, за його словами, може досягти Ізраїлю й обійти деякі з найсучасніших систем протиракетної оборони у світі.

На тлі зростання стурбованості на Заході щодо розвитку ядерної і ракетної програм Тегерану, державне телебачення Ірану 4 травня показало кадри випробувань ракети Qassem Basir, яка, очевидно, вразила ціль.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що твердопаливна ракета має дальність польоту 1200 кілометрів і може пройти систему THAAD - передову систему протиракетної оборони, яку Сполучені Штати розгорнули в Ізраїлі минулого року.

Насірзаде заявив, що нова ракета була розроблена з урахуванням недоліків, виявлених під час операцій «True Promise 1» і «2» - ракетних і дронових атак Ірану на Ізраїль у квітні й жовтні минулого року.

Міністр стверджував, що ракету модернізували як за наведенням, так і за маневреністю, щоб допомогти їй пройти крізь шари протиповітряної оборони, і заявив, що вона стійка до електронних перешкод.

Інформаційне агентство Tasnim, пов'язане з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, повідомило, що нова ракета - це модернізована версія ракети Martyr Hajj Qassem, яка була названа на честь убитого командувача сил «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані і представлена у 2020 році.

Ракету представили у той час, коли підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені здійснили ракетний удар поблизу аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі, поранивши кількох людей і ненадовго порушивши повітряний рух.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що напад стався через іранську підтримку хуситів і пообіцяв відповісти як єменській групі, так і Тегерану.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Іран
 

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