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ЄС скерує 500 млн євро, аби заохотити іноземних науковців працювати у себе
17:53 05.05.2025 |
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон оголосили про виділення 500 мільйонів євро для залучення науковців до роботи в ЄС на тлі нападок Дональда Трампа на американські університети.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Під час заходу в Університеті Сорбонни в Парижі Макрон закликав дослідників усього світу "об'єднатися і приєднатися до нас".
"Якщо ви любите свободу, приїжджайте і допоможіть нам зберегти її", - наголосив він.
За словами фон дер Ляєн, пакет на суму 500 мільйонів євро буде спрямований на фінансування наукових проєктів та допомогу університетам у покритті витрат на залучення іноземних вчених для їхньої реалізації.
Також президентка Єврокомісії заявила про плани до 2030 року вийти на рівень у 3% ВВП інвестицій у наукові дослідження та розробки.
Макрон своєю чергою пообіцяв 100 мільйонів євро від Франції, не уточнивши, однак, чи йдеться про додаткову суму, чи про внесок його країни у фінансування з боку ЄС.
Раніше президент Франції закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши національну програму їхньої фінансової підтримки.
Заяви європейських лідерів пов'язані з останніми нападками адміністрації Дональда Трампа на американські університети та скорочення їхнього федерального фінансування.
Останньою мішенню президента США став престижний Гарвардський університет, який, за словами Трампа, слід позбавити державних дослідницьких контрактів за відмову допустити зовнішній політичний нагляд.
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