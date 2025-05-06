Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС скерує 500 млн євро, аби заохотити іноземних науковців працювати у себе

 

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон оголосили про виділення 500 мільйонів євро для залучення науковців до роботи в ЄС на тлі нападок Дональда Трампа на американські університети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час заходу в Університеті Сорбонни в Парижі Макрон закликав дослідників усього світу "об'єднатися і приєднатися до нас".

"Якщо ви любите свободу, приїжджайте і допоможіть нам зберегти її", - наголосив він.

За словами фон дер Ляєн, пакет на суму 500 мільйонів євро буде спрямований на фінансування наукових проєктів та допомогу університетам у покритті витрат на залучення іноземних вчених для їхньої реалізації.

Також президентка Єврокомісії заявила про плани до 2030 року вийти на рівень у 3% ВВП інвестицій у наукові дослідження та розробки.

Макрон своєю чергою пообіцяв 100 мільйонів євро від Франції, не уточнивши, однак, чи йдеться про додаткову суму, чи про внесок його країни у фінансування з боку ЄС.

Раніше президент Франції закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши національну програму їхньої фінансової підтримки.

Заяви європейських лідерів пов'язані з останніми нападками адміністрації Дональда Трампа на американські університети та скорочення їхнього федерального фінансування.

Останньою мішенню президента США став престижний Гарвардський університет, який, за словами Трампа, слід позбавити державних дослідницьких контрактів за відмову допустити зовнішній політичний нагляд.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6036
  0,1055
 0,25
EUR
 1
 47,1868
  0,1259
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес