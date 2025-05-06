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АНАЛІТИКА

Трамп «не виключає» застосування військової сили для контролю над Гренландією

 

Американський президент Дональд Трамп не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

Про це він сказав у інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

Трампа запитали, чи виключає він можливість застосування сили проти Гренландії, на що він відповів, що "цього не виключає".

"Я цього не виключаю. Я не кажу, що збираюся це зробити, але й не виключаю нічого. Ні, не в цьому випадку. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, про яких ми подбаємо, будемо їх цінувати і все таке. Але нам вона потрібна для міжнародної безпеки", - сказав Трамп.

Окрім цього, його також запитали про можливість застосування військової сили проти Канади, на тлі неодноразових заяв Трампа про бажання зробити Канаду 51-м штатом США.

"Це малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу, якщо чесно", - сказав він.

Американський президент зазначив, що розмовляв із новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні й підтвердив, що вони не обговорювали питання приєднання Канади до США. Однак, за словами Трампа, вони можуть порушити цю тему під час візиту Карні до Вашингтона "цього або наступного тижня".

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

2 квітня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи з візитом на острові.
Ключові теги: США, Данія
 

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