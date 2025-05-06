Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 03:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп «не виключає» застосування військової сили для контролю над Гренландією
15:58 05.05.2025 |
Американський президент Дональд Трамп не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.
Про це він сказав у інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".
Трампа запитали, чи виключає він можливість застосування сили проти Гренландії, на що він відповів, що "цього не виключає".
"Я цього не виключаю. Я не кажу, що збираюся це зробити, але й не виключаю нічого. Ні, не в цьому випадку. Нам дуже потрібна Гренландія. Там живе небагато людей, про яких ми подбаємо, будемо їх цінувати і все таке. Але нам вона потрібна для міжнародної безпеки", - сказав Трамп.
Окрім цього, його також запитали про можливість застосування військової сили проти Канади, на тлі неодноразових заяв Трампа про бажання зробити Канаду 51-м штатом США.
"Це малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу, якщо чесно", - сказав він.
Американський президент зазначив, що розмовляв із новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні й підтвердив, що вони не обговорювали питання приєднання Канади до США. Однак, за словами Трампа, вони можуть порушити цю тему під час візиту Карні до Вашингтона "цього або наступного тижня".
Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема, повідомляли, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
2 квітня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із критикою резонансних заяв Трампа щодо захоплення Гренландії, перебуваючи з візитом на острові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
ТОП-НОВИНИ
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Європейське оборонне агентство вперше очолить генерал
|Трамп висловився про триденне «перемир'я» Путіна
|Торговий шок: мита Трампа закривають компанії по всьому світу
|Індія пропонує США нульові мита на сталь та автозапчастини
|Генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака «Руслан». Його обіцяли передати Україні
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
Бізнес
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії
|Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos
|На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій
|OpenAI оновила ChatGPT — тепер чат-бот підкаже, що купити онлайн
|Gemini отримав вбудований редактор зображень