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Арктичний газовий флот Росії поплив із Панами
15:46 05.05.2025 |
Чотири російські танкери-газовози льодового класу були перереєстровані в Росії і зняли прапори Панами.
Про це пише The Moscow Times.
Судна були призначені для доставки зрідженого природного газу з проєкту "Арктик СПГ 2, який перебуває під санкціями США і мав забезпечувати близько 20% виробництва СПГ у Росії.
Газовози з назвами North Sky, North Air, North Mountain і North Way було перейменовано на "Ірис", "Буран", "Восход" і "Зарю" в середині квітня.
Самі судна, спущені на воду у 2023 і 2024 роках, були побудовані компанією Samsung Heavy Industries для японського оператора NYK за контрактом із "Новатеком" на проєкт "Арктик СПГ 2". Потім вони були передані дубайській White Fox Ship Management.
Усі чотири судна і White Fox потрапили під санкції США в серпні 2024 року.
Танкери-газовози можуть повторювати тактику тіньового нафтового флоту і, прямуючи до санкційного проєкту "Арктик СПГ 2", застосовувати обманні маневри, включно з приховуванням або підміною місця розташування.
"У російських водах можна суворо не відстежувати правила вимог автоматичного відстеження суден (AIS), а також використовувати державне страхове покриття", - припускає керуючий директор постачальника даних Eikland Energ К'єлл Ейкланд.
Підготовка суден свідчить про те, що компанія "Новатек" зробить спробу повернутися до роботи з проєктом "Арктик СПГ 2", який 2024 року зупинив видобуток і комерційне зрідження газу.
Ці чотири судна мають класифікацію Arc4 (середній рівень льодового посилення), який необхідний для підходу до терміналу "Ранковий".
"Там усе ще холодно і суцільний лід. На початку червня цілком можливо, що на "Арктик СПГ" будуть готові дві лінії газових установок", - стверджує Ейкланд.
Спроба відправити зріджений газ із заводу буде зроблена не раніше, ніж в Обській губі почнуть танути морські льоди, що відбувається не раніше червня.
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