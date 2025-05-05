Трамп: Лідери ЄС просили мене подзвонити Путіну

Президент США Дональд Трамп стверджує, що лідери країн Європейського Союзу "багато разів" просили його зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки".

"Він не мав справи ні з ким в Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив", - заявив він в інтерв'ю NBC News, оприлюдненому в ніч на понеділок, 5 травня.

Трамп вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Росії доведеться відмовитися від всієї України"

Відповідаючи на питання щодо того, наскільки близькі Україна і Росія до досягнення мирної угоди і на які поступки задля цього піде Москва, президент США знову повторив свою тезу про те, що "поступкою" РФ буде відмова від захоплення всієї України.

"Росії довелося б відмовитися від усієї України. Тому що те, чого хоче Росія, - це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз боролися за всю Україну. Росія не хоче тієї смуги, яку має зараз, Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували", - заявив він.

Трамп вважає, що амбіції Путіна "значною мірою зупинилися", після того, які він знов став президентом США.

Трамп: запровадження санкцій залежатиме від поведінки РФ

Загалом президент США ухилявся від прямих відповідей на питання щодо термінів досягнення домовленостей для мирного врегулювання у війні, яку РФ веде проти України.

З одного боку він заявив, що зможе сказати за два тижні чи місяць, чи має порозуміння з Путіним. З іншого - знову сказав, що Сполучені Штати можуть вийти з мирних перемовин.

При цьому Трамп прямо не відповів і на питання, чи будуть у такому разі запроваджені нові санкції щодо РФ. "Ну, це залежить від того, чи Росія поводиться так, щоб досягти миру, чи ні", - сказав він.

Так само ухилився президент США і від відповіді щодо подальшої військової і розвідувальної допомоги Україні у разі виходу з перемовин.