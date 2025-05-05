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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Європейські компанії пережили торговий тиск краще, ніж очікувалося

 

Європейські компанії демонструють прибутки, котрі суттєво перевищують прогнози, що дає певне полегшення для ринку, попри негативний вплив тарифів і невизначеність економічного зростання.

Середнє зростання прибутків компаній з індексу MSCI Europe наразі становить 3,8%, хоча перед початком звітного сезону очікувалося падіння на 1,4%. Також перевищено прогнози щодо зростання виторгу, свідчать дані Bloomberg Intelligence.

"Фінансові результати за перший квартал виглядають міцними, прибуток на акцію зростає, але зростання виторгу - стримане", - зазначили аналітики Barclays Plc Маджеш Кумар Чандрасекаран та Еммануель Коу. Водночас вони додають, що "прогнози компаній слабкі, а інвестиційні настрої обережні через тарифи", особливо в таких галузях, як сировина, споживчі товари, промисловість і комунальні послуги.

Поки що інвестори обирають оптимістичний погляд на ситуацію. На тлі ознак можливого послаблення торгових напружень індекс Stoxx Europe 600 у п'ятницю зріс дев'ятий день поспіль і відновився до рівнів, що передували новинам про тарифи.

Найкраще перевищили очікування компанії фармацевтичного, банківського та технологічного секторів - ті самі, що були лідерами й у четвертому кварталі. Захисні сектори (наприклад, охорона здоров'я та комунальні послуги) показують кращу динаміку, ніж циклічні. Їх підтримують також фінансові й технологічні компанії.

Банки регіону відзвітували про прибутки, що перевищили очікування, й підтвердили прогнози на рік.

Сектори, схильні до впливу тарифів - судноплавство, розкішні бренди, автовиробники - продемонстрували слабші результати. Сектор споживчих товарів преміумкласу показав падіння прибутку на 17% при очікуваному зниженні на 11%.

Кілька автоконцернів, зокрема Stellantis NV, Porsche AG і Mercedes-Benz Group AG, скоротили або скасували прогнози через торгову війну. Попит знижується, маржинальність падає, а нові мита США поглиблюють проблеми, вважає стратег Bloomberg Intelligence Кайді Менг.

Промисловий сектор - зокрема такі гравці, як судноплавний гігант Maersk, виробник двигунів Airbus SE і ліфтів Kone Oyj - також розчарував: зростання прибутку на акцію склало 6,5% проти очікуваних 8%.

Прогнози залишаються під тиском

Через загалом слабку звітність і зниження прогнозів економічного зростання аналітики Goldman Sachs вважають, що поточні очікування щодо зростання прибутків у 2025 році надто оптимістичні.

"Ми очікуємо падіння прибутків компаній з індексу Stoxx 600 на 7% у 2025 році - значно нижче консенсусу. Це базується на слабшому глобальному зростанні, зміцненні європейських валют і нижчих цінах на нафту", - зазначили в Goldman Sachs.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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