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Інфляція в Туреччині у квітні сповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року
13:18 05.05.2025 |
Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у квітні сповільнилися до мінімальних із грудня 2021 року 37,86% у річному вираженні порівняно з 38,1% у березні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).
Ослаблення інфляції відзначено за підсумками 11-го місяця поспіль.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав, що квітнева інфляція становитиме 38%.
Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця сповільнилося до 36,09% з березневих 37,12%, на меблі та побутову техніку - до 30,54% з 32,41%.
Ціни в готелях, кафе і ресторанах були на 41,87% вищими, ніж роком раніше (43,38% у березні), освітніх послуг - на 79,2% (80,42%), комунальних послуг - на 74,07% (68,63%), транспортних - на 22,76% (21,59%), одягу і взуття - на 16,92% (14,81%).
Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв також сповільнилася до мінімуму з грудня 2021 року - 37,12% (37,42% у березні).
Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Туреччині у квітні зросли на 3% (2,6% у березні). Аналітики в середньому прогнозували підйом на 3,1%.
Підвищення цін виробників у країні у квітні сповільнилося до мінімальних із жовтня 2020 року 22,5% у річному вираженні з 23,5% у березні. Зростання цін виробників у помісячному вираженні прискорилося до 2,76% з 1,88%.
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