ЄС хоче заборонити імпорт усього російського газу до кінця 2027 року – Bloomberg

Європейський Союз планує заборонити весь імпорт газу з Росії - як трубопровідного, так і зрідженого природного (LNG), що постачається в межах довгострокових контрактів. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Йтиметься як про нові угоди з Росією, так і про чинні спотові контракти, на які припадає третина імпорту. Якщо ці заборони будуть схвалені, вони набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року.

Імпорт газу до ЄС з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу в блоці минулого року, і з понад 40% до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як і трубопровідний газ, більша частина російського LNG купується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями з жорсткими умовами "бери або плати", і від них важко ухилитися.

Пропозицію заборонити постачання російського газу Єврокомісія збирається оприлюднити у вівторок, 6 травня. Детальніша пропозиція буде представлена у червні. Заборона має набути чинності до кінця 2027 року.

Терміни відмови від російського газу залежатимуть від спроможності ЄС забезпечити альтернативні джерела газових постачань зі США, Катару, Канади, країн Африки.

Закупівлі зі США обговорюються в межаї торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, повідомляло агентство минулого тижня.

План щодо поетапної відмови від російського газу матиме обмежений вплив на ціни та енергетичну безпеку, враховуючи великі обсяги LNG у всьому світі, які мають надійти на ринок найближчими роками, кажуть джерела агентства. До цієї ініціативи ще можуть внести зміни.