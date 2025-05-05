Трамп доручив відновити роботу в'язниці «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп заявив, що відому в'язницю для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас знову відкриють.

"Ми більше не будемо терпіти серійних злочинців, які сіють зло, кровопролиття і хаос на наших вулицях", - написав очільник Білого дому у своїй соцмережі Truth Social

"Саме тому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найбезжальніших і найжорстокіших злочинців Америки".

За словами Трампа, відновлення роботи сумнозвісної в'язниці "стане символом закону, порядку і справедливості".

Провідні демократи назвали цю пропозицію "несерйозною".

В'язницю суворого режиму, також відому як "Скеля", закрили 1963 року і нині вона успішно функціонує як туристичний об'єкт.