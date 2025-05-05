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Трамп доручив відновити роботу в'язниці «Алькатрас»
12:31 05.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що відому в'язницю для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас знову відкриють.
"Ми більше не будемо терпіти серійних злочинців, які сіють зло, кровопролиття і хаос на наших вулицях", - написав очільник Білого дому у своїй соцмережі Truth Social
"Саме тому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найбезжальніших і найжорстокіших злочинців Америки".
За словами Трампа, відновлення роботи сумнозвісної в'язниці "стане символом закону, порядку і справедливості".
Провідні демократи назвали цю пропозицію "несерйозною".
В'язницю суворого режиму, також відому як "Скеля", закрили 1963 року і нині вона успішно функціонує як туристичний об'єкт.
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