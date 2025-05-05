Трамп пропонує істотне скорочення бюджету НАСА

Запропонований адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа проєкт бюджету передбачає істотне скорочення видатків на Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА). Так, розроблений на 2026 фіскальний рік проєкт бюджету передбачає зменшення державного фінансування для програм НАСА на шість мільярдів доларів або 24 відсотки від нинішнього бюджету в розмірі 24,8 мільярда доларів, 2 травня інформагенція Reuters, а також низка спеціалізованих ЗМІ, зокрема інтернет-видання Space.com.

За даними Reuters, у разі ухвалення такого скороченого фінансування для НАСА це означатиме істотне скорочення або повне закриття низки програм з дослідження космічного простору, зокрема й міжнародних, що може зачепити тисячі дослідників по всьому світу. Крім того, таке істотне урізання держкоштів на розвиток НАСА становить загрозу для виконання цілої низки уже чинних контрактів, а також місій, до проведення яких залучені також союзники й партнери США у космосі, зокрема Європейське космічне агентство (ESA) або космічні агентства Японія чи Канади.

Під ударом програма відновлення пілотованих польотів на Місяць

Як виявилося, у Трампа вирішили припинити подальше фінансування програми створення й експлуатації ракети НАСА нового покоління - так званого проєкту SLS, що є спільною розробкою компаній Boeing і Northrop Grumman, а також пілотованої капсули Orion, що створена компанією Lockheed Martin, після третьої місії, котра очікується у 2027 році в межах програми Artemis.

Саме подальший розвиток програми Artemis передбачав подальше відновлення пілотованих місій США до природного супутника нашої планети - Місяця.

У разі реалізації такого задуму чинного уряду США майже всі підрозділи НАСА змушені будуть стикатися з істотним скороченням держфінансування.

Пропозиція адміністрації Трампа врахувала інтереси Маска

Водночас новий бюджет для НАСА загалом передбачає збільшення фінансування пілотованих комічних програм, зокрема стосовно міжпланетних польотів. Показово, що раніше американський мільярдер і власник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск наполягав на скорочення програм НАСА з освоєння Місяця, зосередивши натомість всі зусилля на проведенні пілотованих польотів до Марсу.

Автори головного фінансового документа країни на наступний фіскальний рік назвали програми НАСА SLS і Orion "надмірно дорогими", зазначивши, що обидві значно перевищили свої первинні бюджети. Натомість критики назвали деякі запропоновані скорочення, зокрема урізання на 47 відсотків наукового бюджету НАСА, "історичним кроком назад" для космічної програми країни, зазначає Reuters.