Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вважає іноземні фільми загрозою безпеці США і хоче ввести 100% мито

 

Президент США Дональд Трамп планує запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію, про що написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Кіноіндустрія в Америці помирає швидкою смертю. Інші країни пропонують різноманітні стимули аби забрати наших кіновиробників і студії зі Сполучених Штатів. Голівуд й багато інших місць у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших націй, а отже - загроза національній безпеці", - написав Трамп в Truth Social.

Трамп вважає іноземні фільми загрозою безпеці США і хоче ввести 100% мито

 

"Відтак я уповноважую Мністерство торгівлі і Торгового представника Сполучених Штатів негайно розпочати запровадження 100% тарифу на всі без винятку фільми,що надходять до нашої країни, а вироблені за кордоном. МИ ХОЧЕМО ФІЛЬМИ, ЗРОБЛЕНІ В АМЕРИЦІ, ЗНОВУ!", - оголосив Трамп у своєму пості в Truth Social.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7091
  0,1146
 0,28
EUR
 1
 47,3127
  0,2319
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1625  0,02 0,04 41,8875  0,02 0,05
EUR 46,8350  0,06 0,12 47,7045  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на 02.05.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,13 0,30 41,7400  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес