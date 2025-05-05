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АНАЛІТИКА

Відмовиться від F-35? Європа хоче зменшити військову залежність від США, - Newsweek

 

Європейські країни прагнуть зменшити свою військову залежність від США. Зокрема, в Європі планують працювати над розробкою власного винищувача шостого покоління, який у майбутньому замінив би американський F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як зазначає Newsweek, скандальне припинення американської військової допомоги Україні з боку адміністрації президента Дональда Трампа викликало хвилювання серед європейських країн НАТО. Крім того, з'явилися чутки, що американські винищувачі п'ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи на заміну F-16, мають "аварійний вимикач", щоб Вашингтон міг їх контролювати.

F-35 виробництва Lockheed Martin - єдиний винищувач п'ятого покоління, доступний західним військовим, зауважує Newsweek. І хоч експерти та чиновники применшують значення цих побоювань, вони визнають, що США дійсно можуть мати вплив на експлуатацію цих бортів. Наприклад, перестати оновлювати їх програмне забезпечення чи закрити доступ до розвідувальних даних.

Тому у Європи є плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння країн з середини 2030-х років, розповідає Newsweek. Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, націлена на те, щоб кожна країна-оператор могла самостійно ухвалювати військові рішення без будь-якого зовнішнього втручання.

Однак Європа наразі не планує відмовлятися від вже замовлених F-35, сказав Newsweek чиновник з Центральної Європи, додавши, що США також не сигналізували про будь-який намір обмежити їх використання партнерами. Таке втручання могло б підірвати експорт оборонної продукції США по всьому.

Водночас Європа хоче поступово зменшувати залежність від США у військовому плані. І протиповітряна оборона - пріоритет номер один на наступні два десятиліття, заявив чиновник. Зараз в Європі уважно розглядаються німецькі Iris-T як альтернативу Patriot. При цьому повністю відмовлятися від американської зброї Європа не збирається.

Нагадаємо, у середині березня в ЗМІ з'явилася інформація, що Португалія передумала замінювати свої винищувачі F-16 на F-35.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, США
 

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