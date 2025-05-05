Майже половина громадян Німеччини підтримують заборону праворадикальної АдН

Заборону партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яку Федеральне відомство з охорони Конституції ФРН визнало правоекстремістською, підтримують 48% німців.

Про це свідчать дані опитування інституту Insa для газети Bild am Sonntag, опублікованого в неділю, передає Укрінформ із посиланням на DW.

Проти заборони АдН виступили б 37% респондентів, ще 15% вагалися з відповіддю.

Загалом 61% громадян ФРН погоджуються з тим, що «Альтернатива для Німеччини» є правоекстремістською партією. Не згодні з таким визначенням 31% опитаних.

Водночас учасники дослідження розійшлися у думках щодо того, як заборона партії може вплинути на становище демократії в країні. Зокрема, 39% німців вважають, що вона від цього постраждає, а 35% переконані, що це піде лише на користь.

Ще 16% респондентів не очікують від потенційної заборони АдН жодних наслідків.

Як повідомляв Укрінформ, 2 травня Федеральне відомство із захисту Конституції ФРН визначило партію АдН як «однозначно правоекстремістську». МВС привітало це рішення та поновлює дискусію щодо можливості заборони партії, яка посіла друге місце на виборах, а в деяких рейтингах навіть є лідером. В AдН заявили про намір захищатися всіма правовими засобами.