МЗС ФРН відповіло Рубіо щодо АдН: зупиняємо правоекстремізм

Рішення Федерального відомства з охорони Конституції Німеччини (BfV) про класифікацію "Альтернативи для Німеччини" (АдН) правоекстремістською партією на федеральному рівні є "результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права", наголосили у міністерстві закордонних справ ФРН, реагуючи на критику з боку державного секретаря США Марко Рубіо.

"Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупинити", - йдеться у коментарі МЗС Німеччини, опублікованому у відповідь на допис Рубіо у соцмережі Х в ніч на суботу, 3 травня.

Раніше держсекретар США заявив, що рішення BfV - "це не демократія, це замаскована тиранія". "Це демократія", - відповіли у МЗС Німеччини.

Там додали, що подальші рішення щодо діяльності АдН ухвалюватимуть незалежні суди.

BfV вважає АдН загрозою демократичному порядку

Федеральне відомство з охорони Конституції ФРН, мотивуючи рішення про віднесення АдН до правоекстремістів, зазначило, що підозри в тому, що партія переслідує цілі, спрямовані проти вільного демократичного порядку, підтвердилися і "багато в чому перетворилися на впевненість".

"Пануюче в партії розуміння народу за етнічною та родовою ознакою несумісне з базовим вільним демократичним порядком", - заявили у відомстві.

Своє рішення там також обґрунтували "екстремістським характером партії в цілому, яка нехтує людською гідністю".

У АдН це рішення назвали політично мотивованим "ударом по німецькій демократії". Партія має намір його оскаржити.