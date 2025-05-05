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Трампу знову потрібно два тижні на відповідь, чи водить його Путін за ніс
07:07 05.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що йому потрібен час, щоб відповісти, чи тягне його за ніс російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Під час бесіди Трампу нагадали пост, у якому він припустив, що глава Кремля "водить його за ніс" і, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні.
Також важливо зазначити, що наприкінці квітня під час спілкування з журналістами він сказав, що йому потрібно два тижні, щоб відповісти, чи довіряє він Путіну.
Зараз же в інтерв'ю NBC на запитання, чи недооцінив Трамп Путіна, той сказав, що потрібно ще пару тижнів або місяць.
"Ні. Я скажу вам про це через місяць або через пару тижнів. Поняття не маю. Але можу сказати одне: його амбіції були багато в чому стримані, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес. Тому що він нікого в Європі всерйоз не сприймав - він навіть не передзвонював їм", - відповів Трамп.
Трамп змінює думку про Путіна
Нагадаємо, шість днів тому, 30 квітня, Трамп в інтерв'ю ABC продемонстрував, що все ще вважає, що Путін нібито прагне припинити війну проти України. Хоча кілька днів до цього публікував вищезгаданий пост, у якому припускав протилежне на тлі посилення російських обстрілів.
Водночас, Politico після похорону Папи Римського Франциска та низки зустрічей Трампа у Ватикані, написало, що його таки змогли переконати, що Путін "водить його за ніс".
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