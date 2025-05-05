Трамп пропонує Конгресу скоротити необоронні видатки США в 2026 році на 23%

Офісу менеджменту та управління при адміністрації президента Сполучених Штатів спрямував до Конгресу бюджетний запит президента Дональда Трампа на 2026 фінансовий рік, повідомляє пресслужба Білого дому 2 травня.

Йдеться про так званий «худий бюджет» - загальну пропозицію щодо оборонних і не-оборонних видатків на наступний фінансовий рік, який у США починається 1 жовтня.

За повідомленням, запропонований Трампом бюджет передбачає скорочення дискреційних витрат, не пов'язаних із обороною, на 163 мільярди доларів або на 23 відсотки порівняно з рівнем 2025 році.

Як стверджує Білий дім, цей план спрямований проти «глибинної держави» і забезпечує збільшення видатків на оборону та охорону кордонів.

«Це найнижчий рівень витрат, не пов'язаних з обороною, з 2017 року. Економія досягається завдяки ліквідації програм радикального різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) та критичної расової теорії, фінансування «Нової зеленої афери», значної частини федерального уряду, що використовується як зброя проти американського народу, та переміщенню програм, які краще підходять для штатів та місцевих органів влади», - заявляє пресслужба.

* Серед основних пріоритетів бюджету адміністрація Трампа називає, зокрема:

* припинення «використання уряду як зброї» шляхом урізання «дезінформаційних» офісів із кібербезпеки та безпеки інфраструктури, «так званих» програм справедливого житла та «припинення несправедливого переслідування громадян Агентством з охорони довкілля»

* припинення фінансування «шкідливих прогресивних, марксистських медіа» - зокрема, йдеться про грантові програми на 315 мільйонів доларів на просування «інтерсекційності», «расової рівності» та «ЛГБТКІА+ програмування»

* охорону кордону - запит Трампа передбачає додаткові 500 мільонів доларів на Службу імміграційного та митного контролю США

* переорієнтацію закордонної допомоги

* «відновлення» армії

* підтримку ветеранів

* збереження програм соціального забезпечення

* зміну фокусу діяльності NASA на висадку на Місяці та Марсі

* підтримку розвитку штучного інтелекту

Агентство Reuters уточнює, що бюджетний запит є викладом пріоритетів Білого дому, який дасть республіканцям-розпорядникам бюджетних коштів у Конгресі план для початку розробки законопроєктів про витрати. Очільниця Комітету асигнувань у Сенаті, республіканка Сьюзен Коллінз, як цитує агентство, відреагувала на документ холодно.

«Цей запит надійшов до Конгресу із запізненням, і ключові деталі все ще залишаються невирішеними. Однак, виходячи з мого початкового огляду, у мене є серйозні заперечення», - заявила вона.

Зокрема, вона назвала на занизькі, на її думку, витрати на оборону і скороченняя програм допомоги американцям з низьким рівнем доходу в опаленні будинків.

У квітні державний секретар Марко Рубіо заявив про скасування ще 139 грантів на суму понад 200 мільйонів доларів. За його словами, американські платники податків не повинні фінансувати «хибні програми, такі як «Розбудова руху мігрантів-домашніх робітників» у Лівані або «Геть тролів геть!» у Великій Британії».

Президент США Дональд Трамп 9 квітня сказав, що він підтримує «значне скорочення видатків». Він також озвучив наміри щодо скорочення витрат, ймовірно, на суму понад трильйон доларів.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив ​Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Ілоном Маском, здійснити це завдання.