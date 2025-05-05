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Загострення між Індією та Пакистаном переросло в торгове ембарго
07:53 05.05.2025 |
Індія заборонила імпорт усіх товарів з Пакистану. Заборона стосується прямого та непрямого імпорту або транзиту всіх товарів, що походять з Пакистану або експортуються звідти, повідомив Генеральний директорат зовнішньої торгівлі Індії в суботу, 3 травня.
Це рішення ухвалене у зв'язку зі зростанням напруженості між двома країнами після теракту в Пахалгамі 22 квітня 2025 року, коли загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у нападі, тоді як Пакистан офіційно заперечив свою причетність.
Торгівля між країнами вже була мінімальною до нової заборони, а тепер вона, найімовірніше, повністю припиниться, вказує The Hindu.
У 2019 році після нападу смертника на службу безпеки у Пулвамі (загинули 40 людей) Індія підвищила мито на імпорт з Пакистану до заборонних 200% і припинила режим найбільшого сприяння торгівлі.
Основний імпорт з Пакистану на той час включав фрукти та цемент.
Відтоді постачання товарів з Пакистану впало з $488,5 мільйона у 2017-2018 фінансовому році до $0,42 мільйона у 2024-2025 фінансовому році (за перші дев'ять місяців). Головним чином пакистанський експорт складається із фруктів та горіхів, деяких олійних культур та лікарських рослин.
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