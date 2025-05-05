У Кремлі анонсували візит Сі Цзіньпіна до Москви 7-10 травня

Кремль 4 травня повідомив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до Росії з 7 по 10 травня, зокрема візьме участь у заходах 9 травня.

Сі раніше називали в переліку лідерів, які планують відвідати парад до Дня перемоги в Москві 9 травня.

За повідомленням Кремля, Сі обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним розвиток стратегічного партнерства двох країн, а також підпише низку документів.

«Будуть обговорені основні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, а також актуальні проблеми міжнародного й регіонального порядку денного», - йдеться в повідомленні.

У Кремлі 9 травня чекають на візити лідерів декількох країн. На парад мають приїхати Олександр Лукашенко, президенти Бразилії, Куби, Венесуели, Буркіна-Фасо, лідери Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану й Таджикистану, Словаччини й Сербії.

У Кремлі 28 квітня заявили, що президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я у «дні 80-річчя Перемоги» - 8, 9 і 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю пропозицію РФ, нагадав, що Україна підтримує ідею США щодо припинення вогню, а також пропонувала 30-денну паузу, і назвав заяву Путіна «черговою спробою маніпуляцій».

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн.

Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Нещодавно «Схеми» (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні розповіли, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.

У Кремлі заявили, що Росія не залучає Китай до війни проти України, а Пекін нібито займає «виважену позицію». Так речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського, який повідомив про щонайменше 155 громадян КНР, що воюють у складі російських військ, вербованих через соцмережі.