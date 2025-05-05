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Індія перекрила подачу води через греблю на кордоні з Пакистаном - ЗМІ
07:54 05.05.2025 |
Індія перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.
Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на джерела, передає Укрінформ.
За словами співрозмовника видання, греблі Багліхар та Кішанганга дають Індії змогу регулювати терміни скидання води в бік Пакистану.
Припинення подачі води сталося через кілька днів після призупинення Індією дії Договору про води Інду у відповідь на терористичну атаку у Пахальгамі, внаслідок якої загинули 26 людей. Пакистан заявив, що будь-яка спроба зупинити воду буде розцінена як акт війни.
Гребля Багліхар є давнім предметом суперечок між сусідніми країнами, у минулому Пакистан звертався до арбітражу Світового банку. Дамба Кішанганга також була об'єктом юридичного і дипломатичного розгляду, особливо щодо її впливу на річку Нілум, притоку Джелум.
Ці річки є основними джерелами води для Пакистану.
Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів на курорті поблизу Пахальгама в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.
Індія вжила низки заходів проти Пакистану після нападу 22 квітня, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти і припинення імпорту.
Країна також обмежила свій повітряний простір для всіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими літаками.
Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіаліній та відкинув намір Нью-Делі призупинити дію критично важливої угоди про спільне використання водних ресурсів після нападу бойовиків на туристів у Кашмірі.
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