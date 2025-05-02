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Глава МЗС Британії поговорив з Венсом: «Світу вривається терпець» через Путіна
22:55 02.05.2025 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 2 травня провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо мирних зусиль для припинення російської агресії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Леммі написав на Х.
Глава британської дипломатії зазначив, що під час розмови з Венсом "ми ще раз підтвердили спільне бажання покласти край варварському вторгненню Росії в Україну та нашу відданість досягненню тривалого миру".
"Путін уже достатньо довго гальмував переговори й перешкоджав їм. Світу вривається терпець", - додав Леммі.
В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.
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