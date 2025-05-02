Новий рейтинг RSF: Свобода преси на історично низькому рівні

"Свобода слова в світі перебуває на історично низькому рівні", - такими словами починається щорічний рейтинг свободи преси організації "Репортери без кордонів" (RSF), опублікований у п'ятницю, 2 травня.

Він заснований на п'ятьох показниках: політичний контекст, правова база, економічне середовище для ЗМІ, соціокультурний контекст і безпека.

"Складна" або "дуже серйозна" ситуація для працівників медіа, за даними рейтингу, - в 90 зі 180 спостережуваних країн і територій. "Крім нестабільної обстановки у сфері безпеки і зростаючого авторитаризму, основною причиною цього є економічний тиск", - ідеться в пресрелізі, що супроводжує доповідь. Укладачі рейтингу зазначають: сьогодні редакції в усьому світі дедалі частіше змушені обирати між прагненням до незалежності та економічним виживанням.

ЗМІ відчувають фінансові проблеми в усьому світі

Виконавча директорка RSF Аня Остерхаус (Anja Osterhaus) пояснює фінансові труднощі ЗМІ в усьому світі тим, що "незалежна журналістика - це скалка в оці автократів". "Якщо ЗМІ будуть фінансово виснажені, хто тоді буде викривати неправдиву інформацію, дезінформацію і пропаганду? Тому, крім нашої щоденної боротьби за безпеку журналістів, ми також виступаємо за зміцнення економічних основ журналістики", - каже вона.

За даними "Репортерів без кордонів", у 160 зі 180 спостережуваних країн ЗМІ зовсім не можуть вести стабільну діяльність або можуть, але насилу. У майже третині країн редакції закривалися з економічних причин, чому часто передував тиск з боку влади. У 46 державах ЗМІ контролюються лише невеликою кількістю власників. Одна з таких держав, як уточнюють автори рейтингу, - Росія.

Україна - у верхній половині рейтингу

Україна, в якій через розв'язану Росією війну продовжує діяти воєнний стан, цього року опинилася на 62-й сходинці рейтингу.

"Репортери без кордонів" зазначають, що від фінансової допомоги, яка здебільшого досі надходила зі США, залежать близько 90 відсотків українських ЗМІ. Тому рішення президента США Дональда Трампа скоротити фінансування агентству USAID може серйозно вплинути на місцеву медіасферу.

Самі США цього року посіли 57-му позицію в рейтингу, погіршивши свій показник за рік на дві сходинки. У RSF відзначили відкриту ворожість адміністрації Трампа до преси та систематичне переслідування критичної журналістики й небажаних медіа. На підтвердження цього в організації згадали відмову в доступі агенції Associated Press до Білого дому через незгоду редакції "дотримуватись лексики, нав'язаної урядом".

Укладачі рейтингу не оминули увагою і ситуацію навколо американських іноземних мовників Voice of America ("Голос Америки") та Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL, "Радіо Свобода"). "Боротьба між урядом і судовою владою навколо припинення фінансування американських закордонних мовників, таких як VoA та RFE/RL, може позбавити понад 400 мільйонів людей у світі доступу до достовірної інформації", - зазначили в організації.

Лідери на пострадянському просторі - країни Балтії

Найбільше зростання серед пострадянських країн продемонструвала Вірменія, яка посіла 34-ту сходинку, покращивши свою позицію на дев'ять рядків. На 35-му місці опинилася Молдова.

Серед країн із найвищим рівнем свободи преси, на думку укладачів рейтингу, - країни Балтії. Так, 15-те місце з результатом у 81,82 бала посіла Латвія, 14-ю (82,27 бала) виявилася Литва, а Естонія (89,46 бала) посіла друге місце, поступившись лише Норвегії.

Водночас у Литві та Латвії, на тлі триваючої війни Росії проти України, діє заборона на мовлення російських телеканалів, а також заблоковані сайти низки російських ЗМІ. Латвійський національний регулятор NEPLP обмежує доступ до ресурсів, які поширюють контент, що суперечить "інформаційній" та "національній безпеці" країни.

Німеччина випала з ТОП-10

Німеччина в рейтингу свободи преси 2025 року опустилася на одну сходинку і посіла 11-те місце з 83,85 бала. Укладачі рейтингу зазначають, що 2024 року на небезпеку наражалися журналісти, які досліджують праворадикальні спільноти й партії. "Вони повідомляють про вороже ставлення, погрози, образи і страх фізичного насильства", - ідеться у пресрелізі RSF. Там додали, що організація зафіксувала "численні випадки, коли журналісти повідомляли про надмірні перешкоди під час висвітлення конфлікту на Близькому Сході".

"Репортери без кордонів" також закликали владу Німеччини провести реформи, щоб поліпшити економічну ситуацію ЗМІ в країні та зміцнити "медійну різноманітність".

Росія - у першій десятці рейтингу свободи преси - з кінця

Росія в рейтингу "Репортерів без кордонів" опустилася на дев'ять сходинок за рік на рекордне для себе 171-е місце, посівши десяту сходинку з кінця рейтингу.

За 100-бальною системою країна набрала всього 24,57 бала. По сусідству з нею розташувалися Єгипет і Нікарагуа.

Найгірший показник серед пострадянських країн - у Туркменістану. Центральноазіатська країна посіла 174-те, сьоме з кінця місце, з результатом 19,14 бала. Нижче опинилися тільки Афганістан, Іран, Сирія, Китай, Північна Корея та Еритрея.

Сусідять на 166-му і 167-му рядках таблиці Білорусь і Азербайджан, які випередили Росію, з показниками в 25,73 і 25,47 бала відповідно. Недалеко одна від одної опинилися і кілька центральноазіатських держав: Таджикистан (153-тє місце, 32,21 бала), Узбекистан (148-тє місце, 35,24 бала), Киргизстан (144-тє місце, 37,46 бала) і Казахстан (141-тє місце, 39,34 бала).

Грузія втратила 11 позицій за рік

11 позицій за рік втратила і Грузія (114-те місце, 50,53 бала), де внаслідок парламентських виборів, що спричинили критику на міжнародній арені та протести всередині країни, владу зберегла партія "Грузинська мрія", яку вважають близькою до Кремля.

Рекламний ринок у країні сьогодні, як ідеться у пресрелізі RSF, "контролюється олігархом і фактичним правителем Бідзіною Іванішвілі, що позбавляє незалежні ЗМІ рекламних доходів". Прийняття іноземної фінансової допомоги криміналізується також через закон про "іноагентів", ухвалений парламентом країни 2024 року.

"Таким чином, а також через жорстоке насильство щодо представників ЗМІ, стає дедалі важче об'єктивно висвітлювати протести, що тривають вже кілька місяців, проти правлячої партії "Грузинська мрія", - уточнюють в організації.