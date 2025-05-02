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В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці на країну
17:35 02.05.2025 |
Голова комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Рамід Намазов стверджує, що за кібератакою на країну в лютому 2025 року стояла Росія.
Його слова на громадських слуханнях 2 травня цитує державне агентство Азербайджану АПА, повідомляє "Європейська правда".
За словами Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських ЗМІ була здійснена групою APT29, відомою також як Cozy Bear - її повʼязують із російською військовою розвідкою.
"Діяльність APT29, яка займається кібершпигунством, в основному спрямована проти державних структур, іноземних дипломатичних представництв, а також секторів політики, оборони, енергетики, ЗМІ та інших критичних сфер", - перерахував депутат.
За його словами, зловмисники проникли в мережі азербайджанських медіасистем заздалегідь.
Депутат стверджує, що причиною кібератаки стало рішення влади Азербайджану 3 лютого закрити "Російський дім" у Баку через порушення законодавства, а також можливе закриття азербайджанської філії радіо Sputnik.
"Саме через ці процеси стався цей політично мотивований інцидент кібервтручання", - заявив Намазов.
Зазначимо, що напруження у російсько-азербайджанських відносинах тоді збіглось зі збиттям рейсу "Азербайджанських авіаліній" у грудні 2024 року неподалік Грозного.
У Азербайджану, за даними ЗМІ, є докази, що літак, який розбився в грудні після перенаправлення з Росії до Казахстану, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".
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