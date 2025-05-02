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У Німеччині визнали «екстремістською» партію «Альтернатива для Німеччини»
14:37 02.05.2025 |
Федеральне відомство з охорони конституції ФРН класифікувало партію «Альтернатива для Німеччини» як «переконану правоекстремістську організацію» - через екстремістський характер усієї партії, яка ігнорує людську гідність, ідеться в пресрелізі відомства.
Федеральне відомство працювало над оцінкою партії вже кілька місяців, проте на федеральному рівні вона досі оцінювалася за категорією «підозра на правий екстремізм». Статус, наданий зараз, означає, що вся партія вважається неконституційною, пояснює Der Spiegel. Це знижує бар'єри для спостереження за партією за допомогою розвідувальних засобів та дозволяє прослуховувати телефони та вербувати інформаторів, пише газета.
У відомстві захисту конституції зазначають, що «розуміння народу, засноване на етнічному походженні», яке переважає в партії, «несумісне з основним вільним демократичним порядком». Наприклад, партія не вважає німців «з історією міграції з переважно мусульманських країн рівноправними членами німецького народу».
Відомство з охорони конституції розрізняє три рівні спостереження: «попередня перевірка», «підозра» та «доведені екстремістські тенденції», пояснює Tagesschau. У 2019 році «Альтернатива для була класифікована як об'єкт попередньої перевірки. На цьому етапі відомство мало право лише збирати та аналізувати публічні висловлювання представників партії.
Рішення федерального відомства, як пише Tagesschau, є значним посиленням оцінки, хоча й не стало повною несподіванкою.
Наприкінці лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори до бундестагу, на яких «Альтернатива для Німеччини» посіла друге місце, отримавши рекордну в своїй історії кількість голосів (перше місце посів консервативний блок ХДС/ХСС). Очільник блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який стане новим канцлером Німеччини, відмовився від співпраці з праворадикальною партією у формуванні коаліції.
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