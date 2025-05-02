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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Мита Трампа можуть знизити вантажопотоки на 40%, заявили портовики США

 

Керівники найбільших портів Західного узбережжя США заявили про суттєве зниження вантажопотоку через нові мита на китайські товари, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Вони попереджають, що це рішення загрожує мільйонам робочих місць, порушенням ланцюгів постачання та подорожчанням товарів для споживачів, пише Bloomberg.

Генеральний директор порту Лонг-Біч Маріо Кордеро наголосив, що мита стримують судноплавну активність через ключові американські ворота для вантажів з Азії.

"Ця діяльність безпосередньо підтримує 2,7 млн робочих місць у США. Наслідки будуть відчутні далеко за межами портів", - заявив Кордеро.

За його словами, кораблі прибувають із меншим завантаженням, що означає менше роботи для докерів, водіїв, складів і роздрібної торгівлі по всій країні.

Разом із Кордеро на брифінгу виступили сенатори-демократи з Каліфорнії, Вашингтону й Орегону, а також комісар порту Сіетла Раян Калкінс. Вони прогнозують, що до кінця травня обсяги перевалки можуть впасти на 40%.

Директор порту Лос-Анджелеса Джин Серока підтвердив, що спад уже розпочався.

"Через два тижні кількість прибуттів впаде на 35%. Майже всі постачання з Китаю для великих ритейлерів і виробників зупинені", - сказав він.

Портовики закликали Конгрес скасувати мита, запроваджені Трампом без схвалення законодавчого органу. Сенат напередодні не зміг ухвалити навіть символічне рішення про повернення частини торговельних повноважень парламенту: голоси розділилися порівну - 49 на 49.

За словами керівників портів, мита вже змушують американських фермерів, виробників і експортерів шукати альтернативні ринки збуту через дзеркальні обмеження з боку Китаю.

"Це тривожний сигнал. Ми входимо в період радикальної невизначеності", - підсумував Кордеро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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