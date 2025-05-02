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Інфляція в єврозоні у квітні становила 2,2%, вища за прогноз
13:33 02.05.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.
Таким чином, інфляція залишилася на рівні попереднього місяця.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав, що інфляція у квітні сповільниться до 2,1%.
Зростання цін на послуги минулого місяця прискорилося до 3,9% з березневих 3,5%, на продукти харчування, алкоголь і тютюн - до 3% з 2,9%. Промислові товари у квітні подорожчали на 0,6%, як і місяцем раніше, тоді як вартість енергоносіїв знизилася на 3,5% після зниження на 1% у березні.
Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні прискорилися до 2,7% у річному вираженні з 2,4% місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні 2,5%.
Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 0,6% відносно попереднього місяця, як і в березні.
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