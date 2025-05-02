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АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

 

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення федерального фінансування мережі суспільного некомерційного радіо NPR і телебачення PBS, випливає з документа, розміщеного на сайті Білого дому.

"Не має значення, які погляди відстоюють NPR і PBS. Має значення те, що жодна зі структур не надає платникам податків справедливого, достовірного та неупередженого висвітлення поточних подій. З огляду на це я доручаю раді директорів Корпорації суспільного мовлення (CPB) і всім виконавчим департаментам та агенціям припинити федеральне фінансування NPR і PBS", - йдеться в указі.

CPB, згідно з ухваленим 1967 року законом, є приватною організацією, призначеною для захисту суспільного мовлення від зовнішнього втручання і контролю. Законодавство прямо забороняє уряду здійснювати будь-яке керівництво, нагляд або контроль над освітнім телебаченням або радіомовленням.

Через корпорацію здійснювалося федеральне фінансування NPR і PBS. Щорічно CPB розподіляло $535 млн із коштів платників податків серед державних радіо- і телестанцій по всій країні. Це стосувалося станцій PBS і NPR, а також деяких інших державних ЗМІ.

"Національне суспільне радіо" (National Public Radio, NPR) та афілійовані радіостанції, а також "Служба суспільного мовлення" (Public Broadcasting Service, PBS) та афілійовані телевізійні станції становлять основу суспільного мовлення в США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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