В Австрії з винятками, але заборонили мобільні телефони у школах

В Австрії з 1 травня почала діяти загальна заборона на використання учнями 1-8 класів мобільних телефонів під час навчання та шкільних заходів, яка водночас передбачає низку винятків використання пристроїв у навчальних цілях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на APA.

"З 1 травня мобільні телефони, смартгодинники та подібні пристрої в школах і під час шкільних заходів до восьмого класу по всій країні в принципі заборонені. Однак згідно з опублікованим у вівторок, 29 квітня, указом, партнери по школі (представники учнів, батьків, учителів) можуть встановлювати різні винятки, а вчителі також можуть дозволяти використання мобільних телефонів для пошуку інформації чи опрацювання навчального матеріалу", - йдеться у повідомленні.

Використання мобільних телефонів у школах Австрії й раніше могло регулюватися або заборонятися в рамках шкільної автономії, і більшість шкіл вже скористувалися цим правом. Однак новий міністр освіти Крістоф Відеркер заявив про потребу підтримати директорів шкіл і вчителів чітким загальнонаціональним правилом, для чого потрібен був відповідний указ федерального міністерства. За словами Відеркера, заборона телефонів у школі має на меті повернути життя в класи під час перерв, сприяти розвитку соціальних навичок і підвищити концентрацію дітей.

Згідно з новим указом, використання мобільних телефонів під час усього перебування в школі та під час усіх видів шкільних заходів загалом заборонено. Однак передбачено, що під час багатоденних заходів, таких як спортивні тижні, має бути забезпечене "відповідне використання пристроїв", наприклад, діти та молодь зможуть спілкуватися з батьками у визначений часовий проміжок.

Указом чітко визначено, що телефони за бажанням учителя можуть використовуватися, наприклад, у предметі "Цифрова базова освіта", на тренінгах із безпеки в інтернеті, для використання цифрового словника чи перевірки фактів тощо під час уроків. Інші приклади використання включають цифровий учнівський квиток, цифрові карти, а також плани руху автобусів і міські плани під час багатоденних шкільних заходів. Визначені представники учнів, батьків та учителів можуть додатково приймати "відповідні та обґрунтовані рішення, що відхиляються від загального принципу", дозволяючи використання телефонів у певний час або для певних груп, де немає проблем із розумним поводженням із пристроями.

Фіксовані винятки діють для учнів, яким телефон потрібен із медичних причин (наприклад, додаток для вимірювання рівня цукру в крові для діабетиків). Щодо використання ноутбуків чи планшетів для цифрових нотаток вирішуватимуть вчителі.

Відповідно до указу Міністерства освіти, за безпеку своїх цифрових пристроїв відповідатимуть самі учні. Наприклад, персональна шафка вважається безпечним місцем для зберігання, але залишати телефон без нагляду в шкільному рюкзаку - ні. У разі порушення правил використання телефону вчителі можуть забрати пристрій в учня до кінця навчального дня. У разі повторних порушень або проблемного контенту (булінг, ісламістський чи порнографічний контент) телефон може бути переданий лише батькам. Якщо після конфіскації телефон буде пошкоджено або загублено, збитки компенсує держава.