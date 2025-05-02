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АНАЛІТИКА

Інспектор Пентагону розширює розслідування щодо використання Signal Пітом Гегсетом — WSJ

 

Розслідування щодо підозрілих чатів у Signal, у яких брав участь міністр оборони США Піт Гегсет, набирає обертів. Про це пише Wall Street Journal.

Генеральний інспектор Пентагону тепер досліджує не лише один, а два чати, а також намагається з'ясувати, як секретні дані могли потрапити з урядового захищеного комп'ютера на особисті пристрої Гегсета.

Спочатку увага була зосереджена на чаті, де випадково додали головного редактора The Atlantic під час обговорення удару по Ємену. Але виявилось, що була ще одна група, де Гегсет поділився цією ж інформацією зі своєю дружиною, братом, адвокатом і друзями.

Розслідування також перевіряє, хто саме і як швидко зміг перенести секретну інформацію з захищеної системи, адже зазвичай це технічно складно.

Сам Гегсет неодноразово применшував значення першого чату, але щодо другого залишався відносно мовчазним. Президент Дональд Трамп публічно підтримав Гегсета, однак у четвер, 1 травня, Майкла Волтца, радника з нацбезпеки, який помилково додав редактора до чату, було "звільнено" з Білого дому й переведено на посаду посла США в ООН.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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