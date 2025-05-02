У Британії партія Фараджа з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті

У Британії після перерахунку голосів на окрузі підтвердили перемогу у боротьбі за парламентське місце кандидата від популістської Партії незалежності Найджела Фараджа з перевагою у лише шість голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В окрузі Ранкорн і Гелбсі під Манчестером на додаткових виборах до Палати громад місце виборола кандидатка від Партії реформ Фараджа Сара Поучін. Вибори були пов'язані з достроковим складанням мандату депутатом лейбористів, якого засудили за те, що він вдарив виборця.

Спершу результати засвідчили перемогу кандидатки популістів з перевагою лише у 4 голоси перед лейбористами. Останні попросили про повний перерахунок голосів, а лідер Партії незалежності Фарадж висловив впевненість у тому, що перемога все ж за їхньою політсилою.

Врешті перерахунок підтвердив перемогу Поучін з перевагою у шість голосів. Під час перерахунку виключили декілька бюлетенів, щодо яких виникли сумніви.

Окрім проміжних виборів до парламенту, у Британії пройшли також місцеві вибори, на яких партія Фараджа також розраховує на значні результати. Підрахунок голосів ще триває.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а в лютневому опитуванні вперше очолила рейтинг популярності.

Фарадж раніше відзначився скандальними заявами проти України, але останнім часом змінив тональність.

Зокрема, він заступався за президента України після заяв Трампа, коли той назвав його "диктатором", висловився за вступ України в НАТО і каже, що Трамп дає Путіну "занадто багато".