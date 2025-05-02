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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні. Також він призначив Дні перемог у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні", - ідеться в публікації.

Трамп наголосив, що "ми" (можливо, маючи на увазі США) виграли обидві війни, але країна не святкують це через відсутність лідерів, які не знають, як це робити. Однак тепер буде інакше.

"Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", - резюмував Трамп.

Що не так

Важливо зазначити, що Друга світова війна в Європі дійсно закінчилася 8 травня 1945 року. Це був день беззастережної капітуляції Німеччини.

Однак загалом Друга мирна війна завершилася лише 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт про капітуляцію на борту американського лінкора "Міссурі". Перед цим, 6 і 9 серпня, США завдали ядерних ударів по Японії. Першу атомну бомбу було скинуто на місто Хіросіма, а другу на місто Нагасакі.

Звідки з'явився "День перемоги"

Нагадаємо, що в радянські часи 9 травня стало символом перемоги у Другій світовій війні. Однак для України ця дата має інший контекст, який дедалі більше пов'язаний не з миром, а війною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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