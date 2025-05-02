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Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод - ЗМІ
23:59 01.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ресурсну угоду з Україною як модель для подальших міжнародних угод, повідомляє Bloomberg в четвер.
За інформацією агентства, такий підхід відображає стратегію Трампа використовувати зовнішньополітичну вагу Вашингтону для захисту активів та повернення інвестицій за кордоном.
"Американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або кредитів", - заявив високопоставлений представник міністерства фінансів США, який провів брифінг для журналістів за умови, що його ім'я не буде названо.
Чиновник описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не зобов'язань на балансі США.
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