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АНАЛІТИКА

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод - ЗМІ

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ресурсну угоду з Україною як модель для подальших міжнародних угод, повідомляє Bloomberg в четвер.

За інформацією агентства, такий підхід відображає стратегію Трампа використовувати зовнішньополітичну вагу Вашингтону для захисту активів та повернення інвестицій за кордоном.

"Американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або кредитів", - заявив високопоставлений представник міністерства фінансів США, який провів брифінг для журналістів за умови, що його ім'я не буде названо.

Чиновник описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не зобов'язань на балансі США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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