Фінансові новини
- |
- 02.05.25
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Пекін, допоможи»: Венесуела «благає» Китай купувати більше нафти після санкцій США
23:55 01.05.2025 |
Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес звернулась до китайських чиновників із проханням збільшити закупівлі нафти країни, на тлі підготовки до виходу з ринку енергокомпаній на вимогу США.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Родрігес зустрілась із віцепрезидентом Китаю Хань Чженем і головою China National Petroleum, під час якої вона попросила збільшити обсяги закупівель нафти, а також надати розріджувачі та легку нафту, необхідні для переробки важкої венесуельської сировини, повідомили обізнані джерела.
Китай - найбільший кредитор Венесуели - прагне переглянути умови контрактів, домагаючись ще більшої знижки на нафту, зазначили співрозмовники.
Позиції Венесуели стають дедалі вразливішими, оскільки президент США Дональд Трамп посилює тиск на режим Ніколаса Мадуро, націлюючись на нафтову галузь - головне джерело доходу держави.
Трамп запровадив мита проти країн, що імпортують нафту Венесуели, ускладнюючи переговори з такими союзниками, як Китай. Також були відкликані ліцензії іноземних енергетичних компаній, зокрема Chevron, Repsol, Eni та Maurel & Prom.
Щоб уникнути контролю США, останніми тижнями щонайменше чотири "зомбі-судна" - кораблі, що видають себе за утилізовані танкери - вийшли з нафтових терміналів Хосе та Амуай у Венесуелі.
Минулого місяця Китай уже був найбільшим покупцем венесуельської нафти: 10 танкерів доставляли в середньому 461 тисячу барелів на добу.
Економіка Венесуели вже відчуває наслідки політики максимального тиску США: національна валюта стрімко знецінюється до рекордних мінімумів на тлі очікувань дефіциту долара, що змушує бізнес і громадян масово звертатися до чорного ринку для купівлі доларів.
Це загрожує новим витком інфляції та може звести нанівець економічну стабілізацію, якої режим Мадуро частково досягнув завдяки широкому використанню долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН
ТОП-НОВИНИ
|Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп
|США у наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії - Венс
|Конгрес отримав «зелене світло» на продаж зброї Україні
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод - ЗМІ
|«Пекін, допоможи»: Венесуела «благає» Китай купувати більше нафти після санкцій США
|Виконувач обов'язків президента Південної Кореї оголосив про відставку
|Ryanair погрожує скасувати замовлення літаків Boeing на $30 мільярдів через мита Трампа
|Трамп пригрозив санкціями всім, хто купує нафту в Ірану
|Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми відклали
Бізнес
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера