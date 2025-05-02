Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Пекін, допоможи»: Венесуела «благає» Китай купувати більше нафти після санкцій США

 


Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес звернулась до китайських чиновників із проханням збільшити закупівлі нафти країни, на тлі підготовки до виходу з ринку енергокомпаній на вимогу США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Родрігес зустрілась із віцепрезидентом Китаю Хань Чженем і головою China National Petroleum, під час якої вона попросила збільшити обсяги закупівель нафти, а також надати розріджувачі та легку нафту, необхідні для переробки важкої венесуельської сировини, повідомили обізнані джерела.

Китай - найбільший кредитор Венесуели - прагне переглянути умови контрактів, домагаючись ще більшої знижки на нафту, зазначили співрозмовники.

Позиції Венесуели стають дедалі вразливішими, оскільки президент США Дональд Трамп посилює тиск на режим Ніколаса Мадуро, націлюючись на нафтову галузь - головне джерело доходу держави.

Трамп запровадив мита проти країн, що імпортують нафту Венесуели, ускладнюючи переговори з такими союзниками, як Китай. Також були відкликані ліцензії іноземних енергетичних компаній, зокрема Chevron, Repsol, Eni та Maurel & Prom.

Щоб уникнути контролю США, останніми тижнями щонайменше чотири "зомбі-судна" - кораблі, що видають себе за утилізовані танкери - вийшли з нафтових терміналів Хосе та Амуай у Венесуелі.

Минулого місяця Китай уже був найбільшим покупцем венесуельської нафти: 10 танкерів доставляли в середньому 461 тисячу барелів на добу.

Економіка Венесуели вже відчуває наслідки політики максимального тиску США: національна валюта стрімко знецінюється до рекордних мінімумів на тлі очікувань дефіциту долара, що змушує бізнес і громадян масово звертатися до чорного ринку для купівлі доларів.

Це загрожує новим витком інфляції та може звести нанівець економічну стабілізацію, якої режим Мадуро частково досягнув завдяки широкому використанню долара.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес