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Виконувач обов'язків президента Південної Кореї оголосив про відставку
23:51 01.05.2025 |
Виконувач обов'язки президента Південної Кореї, прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су оголосив у четвер про свою відставку.
У телезверненні політик, що йде у відставку, але сподівається «взяти на себе ще більшу відповідальність».
Ця заява пролунала на тлі очікувань, що він балотуватиметься на президентських виборах наступного місяця.
Хоча Хан не підтвердив своїх намірів, південнокорейські ЗМІ інтерпретували цей крок як сигнал про те, що він візьме участь у перегонах 3 червня.
У березні Конституційний суд Південної Кореї скасував імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су і поновив його повноваження на посаді виконувача обов'язків президента. П'ять із восьми суддів визнали, що саме клопотання про імпічмент було обґрунтованим, але підстав для імпічменту було недостатньо, оскільки Хан Док Су не порушував конституцію чи закон.
Хан Док Су обійняв посаду виконувача обов'язків президента після того, як імпічмент був оголошений лідеру країни Юн Сок Йолю - через спробу запровадити воєнний стан на початку грудня 2024 року. Проте менш ніж за два тижні після призначення, 27 грудня, імпічменту був підданий і сам Хан Док Су - через його відмову призначити трьох додаткових суддів до Конституційного суду.
У квітня Юн Сок Йоль постав перед судом за звинуваченням у заколоті через спробу запровадити військовий стан у грудні минулого року. Він оголосив воєнний стан 3 грудня, наказавши зупинити політичну діяльність і впровадити цензуру в ЗМІ. Указ про військове правління був скасований через шість годин після ухвалення.
Спроба перевороту призвела до швидкого імпічменту Юна Національними зборами, а 4 квітня Конституційний суд остаточно усунув його з посади президента.
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