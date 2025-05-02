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Ryanair погрожує скасувати замовлення літаків Boeing на $30 мільярдів через мита Трампа
23:45 01.05.2025 |
Авіакомпанія Ryanair пригрозила скасувати замовлення на сотні літаків Boeing, якщо мита, запроваджені США, призведуть до суттєвого зростання цін.
Про це пише Reuters.
Окрім того, компанія заявила, що може розглянути альтернативних постачальників, включно з китайським виробником літаків COMAC.
Як зазначає видання, погроза з боку найбільшого європейського лоукост-перевізника та одного з найбільших клієнтів Boeing стала останньою ознакою потенційної реорганізації світової аерокосмічної галузі, якщо президент США Дональд Трамп не звільнить цей сектор від своїх тарифних планів.
Однак так плани може бути складно втілити, оскільки COMAC ще не сертифікована в Європі, а головний конкурент Boeing - Airbus - стверджує, що його літаки розпродані до кінця десятиліття.
У листі до високопоставленого законодавця США головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що мита Трампа можуть загрожувати 330 літакам Boeing 737 MAX, які замовила його авіакомпанія, ціна яких становить понад $30 млрд.
"Якщо уряд США продовжить свій непродуманий план запровадження тарифів і якщо ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, то ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень в іншому місці", - сказав О'Лірі.
У листі О'Лірі зазначив, що ірландська авіакомпанія не вела жодних переговорів з COMAC щодо закупівлі літаків приблизно з 2011 року, але що вона "звичайно" розгляне це, якщо вони будуть на 10%-20% дешевшими за головного конкурента Boeing - Airbus.
Цей лист, із яким ознайомилося агентство Reuters, був відповіддю на застереження американського конгресмена Раджі Крішнамурті щодо безпекових ризиків, якщо Ryanair справді замовить літаки у китайської COMAC.
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