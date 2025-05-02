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Трамп пригрозив санкціями всім, хто купує нафту в Ірану
23:36 01.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що введе вторинні санкції проти країн або компаній, які купують іранську нафту.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Truth Social.
У дописі, повному великих літер, Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям".
"Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у Сполучених Штатах Америки", - додав президент США.
Заява Трампа націлена на одне з основних джерел доходів Ірану і знаменує ескалацію тиску на Тегеран, із яким США ведуть переговори про скорочення ядерної програми.
Ці переговори зайшли в глухий кут після того, як раніше в четвер стало відомо про перенесення чергового раунду американсько-іранських переговорів "з логістичних причин".
Адміністрація Трампа на переговорах вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.
Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.
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