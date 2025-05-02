Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп пригрозив санкціями всім, хто купує нафту в Ірану

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе вторинні санкції проти країн або компаній, які купують іранську нафту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Truth Social.

У дописі, повному великих літер, Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям".

"Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у Сполучених Штатах Америки", - додав президент США.

Заява Трампа націлена на одне з основних джерел доходів Ірану і знаменує ескалацію тиску на Тегеран, із яким США ведуть переговори про скорочення ядерної програми.

Ці переговори зайшли в глухий кут після того, як раніше в четвер стало відомо про перенесення чергового раунду американсько-іранських переговорів "з логістичних причин".

Адміністрація Трампа на переговорах вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес