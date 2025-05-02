Угода про надра показує, наскільки Трамп зацікавлений у забезпеченні миру в Україні - Білий дім

Підписана угода про корисні копали між США й Україною показує, наскільки американський президент Дональд Трамп зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру в Україні.

Про це на щоденному брифінгу для журналістів у четвер, 1 травня, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.

«Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода (про надра - ред.) показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру», - сказала вона.

За словами Левітт, учора була укладена історична угода про створення Інвестиційного фонду реконструкції України.

«Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють Сполучені Штати», - додала вона.

Речниця Білого дому також зазначила, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України.

«У рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні», - сказала Левітт.