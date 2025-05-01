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АНАЛІТИКА

Казахстан запроваджує «золоту візу» з можливістю отримати посвідку на постійне проживання

 

Казахстан запроваджує «золоту візу» з можливістю отримати посвідку на постійне проживання. На неї можуть претендувати іноземці, які інвестували щонайменше 300 тисяч доларів у статутний капітал казахстанських компаній або до місцевих емісійних цінних паперів, повідомляє МЗС країни.

Уточнюється, що власники інвесторської візи зможуть отримати дозвіл на проживання строком до десяти років.

«Видача «золотих віз» створює сприятливе та передбачуване середовище для іноземних інвесторів, забезпечуючи правові гарантії та зміцнюючи довіру до інвестиційного клімату Казахстану», - йдеться у повідомленні МЗС. Відомство зазначає, що подібні програми існують у США, ОАЕ, Сінгапурі та країнах Європи.

Про запровадження інвесторської візи влада Казахстану задумалася ще кілька років тому, нагадує казахстанський Forbes. У 2018 році планувалося, що для отримання резидентства іноземцю запропонують вкласти від 100 до 200 тисяч доларів у нерухомість або цінні папери.

У листопаді 2024 року в країні запровадили візу Neo Nomad для закордонних туристів, які віддалено працюють на іноземні компанії. Вона дає змогу залишатися в Казахстані до одного року.

Раніше повідомлялось, що з 1 липня цього року «золоті візи» запровадить сусідній Узбекистан. Для отримання такого документа іноземцю потрібно внести 200 тисяч, а також по 100 тисяч доларів за кожного члена сім'ї - чоловіка чи чоловіка, дітей та батьків.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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