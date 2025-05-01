У Росії різко зросла ймовірність «втечі вкладників» із банків

У Росії різко збільшилася ймовірність реалізації системних ризиків ліквідності ("втечі вкладників"), а виникнення рецесії в російській економіці поступово переходить до зростання.

Про це свідчать дані близького до влади РФ аналітичного Центра макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, значення індикатора "втечі вкладників" у лютому зросло з 0,27 до 0,6, перемістившись у зону високої ймовірності реалізації ризику.

Значення нижче 0,3 означає низьку можливість, 0,3-0,5 - середню, більше 0,5 - високу. Нинішнє значення повторює максимум, який раніше досягався лише чотири рази, останні - в січні та квітні 2022 року. Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України російяни за 10 днів забрали з банків майже 3 трлн руб.

"Втечею вкладників" ЦМАКП вважає відтік не менше 1% вкладів населення за місяць (без урахування "Сбербанку").

Реалізації ризику можуть сприяти сформований за останні два роки "навіс" залишків коштів на рахунках і депозитах населення, а також новий виток глобальної нестабільності. З 2023 року кошти російського населення в банках збільшилися на 60% завдяки збільшеним доходам та високим ставкам.

Накопичення цього "навісу" може змінитись відпливом у разі різкого зниження ставок по роздрібних вкладах або стрибка інфляційних очікувань за принципом "купуй зараз, завтра буде дорожчим".

Ситуацію посилює зростаюча ймовірність економічного спаду через надтверду грошово-кредитну політику Центробанку РФ, що стимулює скорочення кредитування та спад виробництва в галузях, орієнтованих на інвестиційний попит та проміжне споживання. Причому ці фактори можуть посилювати вплив один одного. Наприклад, паніка вкладників може стимулювати банки ще сильніше зменшити кредитування, щоб нагромадити ліквідність для захисту від нових "набігів".

Раніше повідомлялося, що два найбільші банки Росії - "Сбєрбанк" і ВТБ - у першому кварталі 2025 року зафіксували сплеск неплатежів за іпотечними та незабезпеченими кредитами.

Окрім того, в Росії банкрутами визнано вже 1,53 млн осіб з 2015 року, коли в країні дозволили споживче банкрутство, і лише за 2024 рік процедуру визнання себе неплатоспроможними пройшли 431,9 тис. росіян - на 23,6% більше, ніж 2023 року.

До того стало відомо, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.