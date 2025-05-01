Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили у зловживанні владою

У четвер прокуратура Південної Кореї заявила, що висунула звинувачення колишньому президенту Юн Сок Йолю у зловживанні владою.

Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Спеціальна слідча група прокуратури, яка розслідує цю справу, повідомила, що йому було висунуто звинувачення без фізичного затримання за нібито зловживання владою і перешкоджання здійсненню громадянами своїх прав.

Юн Сок Йоль став першим президентом сучасної Південної Кореї, якого відправили під арешт.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти Юн Сок Йоля за звинуваченням у державній зраді.

У січні прокуратура висунула Юн Сок Йолю офіційне обвинувачення у спробі державного перевороту через оголошення ним воєнного стану в країні у грудні минулого року.

4 квітня Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля, остаточно усунувши його з посади через короткочасне запровадження воєнного стану в грудні.

14 квітня Юн Сок Йоль постав перед судом у кримінальному процесі щодо запровадження воєнного стану в країні та спробі заколоту.