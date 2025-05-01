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Експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля звинуватили у зловживанні владою
14:55 01.05.2025 |
У четвер прокуратура Південної Кореї заявила, що висунула звинувачення колишньому президенту Юн Сок Йолю у зловживанні владою.
Про це повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.
Спеціальна слідча група прокуратури, яка розслідує цю справу, повідомила, що йому було висунуто звинувачення без фізичного затримання за нібито зловживання владою і перешкоджання здійсненню громадянами своїх прав.
Юн Сок Йоль став першим президентом сучасної Південної Кореї, якого відправили під арешт.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти Юн Сок Йоля за звинуваченням у державній зраді.
У січні прокуратура висунула Юн Сок Йолю офіційне обвинувачення у спробі державного перевороту через оголошення ним воєнного стану в країні у грудні минулого року.
4 квітня Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля, остаточно усунувши його з посади через короткочасне запровадження воєнного стану в грудні.
14 квітня Юн Сок Йоль постав перед судом у кримінальному процесі щодо запровадження воєнного стану в країні та спробі заколоту.
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