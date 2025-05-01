ЗМІ: у команді Трампа невдоволені підходом Віткоффа до переговорів з Росією

Спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході, колишній адвокат з питань нерухомості та інвестор Стів Віткофф викликав занепокоєння серед інсайдерів адміністрації США своїм підходом до переговорів з двома найбільшими ворогами Америки.

Про це, як пише "Європейська правда", пише New York Post з посиланням джерела.

Віткофф, який став фактичним особистим посланцем Трампа при главі Росії Владімірі Путіні, крім того, що взяв на себе обов'язки по Близькому Сходу, бере участь у зустрічах на високому рівні самостійно - і, як стверджують джерела, навіть іноді звертається за допомогою до перекладачів Кремля, що є порушенням давніших дипломатичних процедур.

Перед останньою зустріччю Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці, уродженець Нью-Йорка привітав кремлівського тирана як старого друга - без жодних ознак звичної свити радників, експертів та військових, які зазвичай супроводжують американських посадовців, що ведуть переговори.

Сам Путін не був на зустрічі в п'ятницю один, а супроводжували його помічник Юрій Ушаков та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

"Будь-хто, хто бере участь у таких переговорах з Путіним, виграє від того, що в його команді є досвідчені фахівці з Росії, яких можна взяти з собою на зустрічі з Кремлем", - прокоментував крок Віткоффа Джон Харді, директор програми "Фонду захисту демократії в Росії".

Також видання вказує на те, що Віткофф схильний повторювати слова Путіна і поширювати його наратив, в той час як позиця української сторони йому невідома, адже роль спецпосланця з питань України відведено Кіту Келлогу.

Віткофф, якого соратники називають запеклим переговорником, мав би достатньо справ, не втручаючись у найгірший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

На посаді спеціального посланника на Близькому Сході Віткофф намагався домогтися угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також переглянути угоду з Іраном щодо його ядерної програми.

Кар'єра Віткоффа розпочалася успішно: він допоміг домогтися двомісячного перемир'я між Ізраїлем і Хамасом, яке набрало чинності напередодні інавгурації Трампа. Однак продовжити перемир'я не вдалося.

Хоча багато ізраїльтян цінують зусилля Віткоффа, його брак дипломатичного досвіду вважається фактором, що затьмарює його судження.

Інші побоюються, що Віткоффу доручають занадто велику роль.

"Як Віткофф розподілить свій час між двома дуже складними переговорами? Я вважаю його хорошим хлопцем, але питання Ірану настільки складне, що я сподіваюся, він залучить до команди більше людей" - каже ізраїльський експерт з питань безпеки та співробітник Інституту національних безпекових досліджень у Тель-Авіві Денні Сітрінович.

Видання також вказує на критику на адресу Віткоффа через його роботу в іранському напрямку і наводить слова колишнього помічника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який назвав переговори спецпосланника з представниками Тегерана марною тратою часу.