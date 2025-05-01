В Каталонії відклали підвищення туристичного податку

Влада іспанської Каталонії відклала план підвищення з травня щоденного туристичного податку до 15 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначили в регіональному уряді Каталонії, підвищення податку з нинішніх 6 до 11 євро відбудеться не раніше жовтня.

Уряд відмовився від планів підвищити податок своїм указом і вирішив передати це на розгляд регіонального парламенту, щоб уникнути потенційних юридичних проблем.

Чинний діапазон податків застосовується до гостей готелів і пасажирів круїзних лайнерів залежно від рівня комфорту їхнього розміщення.

План підвищення податку було ухвалено після протестів жителів проти надмірного туризму, що призводить до зростання цін на житло.

Асоціація туристичних апартаментів Барселони Apartur заявила, що виступає проти підвищення податку, оскільки це призведе до подорожчання відпочинку.

Там також наголосили, що парламент має затверджувати будь-яке підвищення тільки поступово.