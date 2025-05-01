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Св. Франциск Асізський
Більш як половина країн ЄС хочуть задіяти пункт про надзвичайний стан для збільшення витрат на оборону - Politico
13:58 01.05.2025 |
Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Хорватія та Чехія звернулися до Єврокомісії за фіскальною лібералізацією для підвищення власної обороноздатності.
Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє Politico, передає Укрінформ.
Понад половина країн Європейського Союзу планують задіяти пункт про надзвичайний стан, який дозволить їм здійснювати оборонні інвестиції, що перевищать ліміти бюджетних витрат ЄС.
Дванадцять з них уже подали офіційний запит до виконавчого органу ЄС, повідомила Комісія.
Це звільнення дає країнам можливість збільшувати свої витрати на оборону до 1,5% свого ВВП щороку протягом чотирьох років без порушення фіскальних правил ЄС.
Німеччина - єдина з п'яти найбільших економік Європи, яка скористалася пропозицією виконавчого органу ЄС.
Країни з перенапруженими бюджетами, такі як Італія чи Франція, не просять фіскальної гнучкості для закупівлі військового обладнання. Нідерланди та Швеція, як країни з більш стабільними держбюджетами, теж не апелюють до лібералізації.
Незважаючи на те, що Данія фінансово стабільна, вона також вирішила приєднатися до запиту, надсилаючи політичне повідомлення.
«Звернення Данії допоможе надіслати сигнал зовнішньому світу про те, що країни ЄС єдині в зусиллях з переозброєння», - заявила міністерка економіки Стефані Лосе.
ЄС запропонувала урядам прийняти рішення до 30 квітня, щоб скоординувати фіскальну політику з урахуванням ринків і повністю активувати положення до липня.
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у середу, що його країна прийме рішення «протягом найближчих місяців».
На думку міністра фінансів Італії Джанкарло Джорджетті, уряд у Римі може досягти цільового показника НАТО у 2% витрат на оборону за рахунок збільшення кількості статей у бухгалтерській звітності.
Як повідомляв Укрінформ, ЄС за допомогою кредитної програми ReArm Europe обсягом у 800 мільярдів євро зможе переозброїти Європу та озброїти Україну у її боротьбі проти російської агресії.
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