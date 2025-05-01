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Єврокомісія визначилась зі стратегією на «тарифних» переговорах зі США
11:55 01.05.2025 |
Європейська комісія у середу, 30 квітня, представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Переговорна позиція, сформована Єврокомісією, містить як перелік потенційних поступок у бік американської адміністрації, так і перелік товарів, на які будуть накладені тарифи ЄС у разі провалу переговорів.
Серед іншого, у Євросоюзі готові збільшити інвестиції в енергетику та послаблення окремих норм ЄС, пропонують обнулити мита на промислові товари та знизити - на імпортні авто.
Співпраця щодо торговельних бар'єрів і надвиробництва Китаю - ще одна сфера, де Брюссель бачить можливості для співпраці з Вашингтоном, додає Politico.
Разом з тим, ЄС працює і над відповіддю на 25-відсоткові мита на автомобілі та 10-відсотковий тариф, який і далі застосовується до товарів ЄС.
У своїй пропозиції Єврокомісія вирішила дотримуватися більш класичних заходів, щоб не загострювати торговельні напруження з адміністрацією Трампа, і, приміром, уникла заходів проти американських технологічних компаній.
Це може не сподобатися всім країнам ЄС - зокрема Франції та Бельгії, які тиснуть на Європейську комісію, щоб вона використовувала всі засоби, які має в своєму розпорядженні, пише Politico.
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