Єврокомісія визначилась зі стратегією на «тарифних» переговорах зі США

Європейська комісія у середу, 30 квітня, представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Дональда Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Переговорна позиція, сформована Єврокомісією, містить як перелік потенційних поступок у бік американської адміністрації, так і перелік товарів, на які будуть накладені тарифи ЄС у разі провалу переговорів.

Серед іншого, у Євросоюзі готові збільшити інвестиції в енергетику та послаблення окремих норм ЄС, пропонують обнулити мита на промислові товари та знизити - на імпортні авто.

Співпраця щодо торговельних бар'єрів і надвиробництва Китаю - ще одна сфера, де Брюссель бачить можливості для співпраці з Вашингтоном, додає Politico.

Разом з тим, ЄС працює і над відповіддю на 25-відсоткові мита на автомобілі та 10-відсотковий тариф, який і далі застосовується до товарів ЄС.

У своїй пропозиції Єврокомісія вирішила дотримуватися більш класичних заходів, щоб не загострювати торговельні напруження з адміністрацією Трампа, і, приміром, уникла заходів проти американських технологічних компаній.

Це може не сподобатися всім країнам ЄС - зокрема Франції та Бельгії, які тиснуть на Європейську комісію, щоб вона використовувала всі засоби, які має в своєму розпорядженні, пише Politico.