Південна Корея відмовиться від американських двигунів у своїх винищувачах наступного покоління

Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace офіційно підтвердила наміри створити новий авіадвигун, який у майбутньому має замінити американські F-414 на KF-21 і стати основою для винищувача шостого покоління.

У новому проморолику Hanwha Aerospace презентувала концепт перспективного винищувача шостого покоління, розробка якого запланована на 2030-ті роки. Цей літак має стати продовженням корейської авіаційної програми після реалізації оновленого KF-21 Block 3. Останній, окрім нового двигуна, отримає вдосконалені характеристики малопомітності на рівні F-35, а також функцію керування дронами-винищувачами.

Концепт корейського винищувача шостого покоління KF-21 Block 3. Ілюстрація: Hanwha Aerospace

Ремоторизація KF-21 із переходом на власний двигун - стратегічне рішення, що дозволить Південній Кореї зменшити залежність від США та спростити експорт бойового літака. Це особливо актуально з огляду на можливі обмеження реекспорту озброєнь, які використовують американські технології.

Hanwha зазначає, що самостійна розробка двигуна може тривати щонайменше 10 років, однак у разі міжнародної кооперації строки можуть бути скорочені - хоча це поставить під сумнів експортні права на продукт.

KF-21 Block 3 вже позиціюється як конкурент на ринку передових багатоцільових винищувачів. Сеул активно просуває його серед країн Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії та ОАЕ. Останні виявили зацікавлення через невдачі з придбанням F-35. Паралельно Саудівська Аравія розглядає й турецький проєкт KAAN як альтернативу. Таким чином, корейський KF-21 Block 3 може стати частиною глобального перерозподілу ринку бойової авіації.

Щодо термінів, спочатку очікувалося, що KF-21 Block 3 з'явиться до 2027 року, однак з огляду на складність розробки двигуна дедлайни, ймовірно, будуть переглянуті. А винищувач шостого покоління згідно з планами Korea Aerospace Industries може з'явитися в період 2031-2045 років.