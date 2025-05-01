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Південна Корея відмовиться від американських двигунів у своїх винищувачах наступного покоління
10:54 01.05.2025 |
Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace офіційно підтвердила наміри створити новий авіадвигун, який у майбутньому має замінити американські F-414 на KF-21 і стати основою для винищувача шостого покоління.
У новому проморолику Hanwha Aerospace презентувала концепт перспективного винищувача шостого покоління, розробка якого запланована на 2030-ті роки. Цей літак має стати продовженням корейської авіаційної програми після реалізації оновленого KF-21 Block 3. Останній, окрім нового двигуна, отримає вдосконалені характеристики малопомітності на рівні F-35, а також функцію керування дронами-винищувачами.
Ремоторизація KF-21 із переходом на власний двигун - стратегічне рішення, що дозволить Південній Кореї зменшити залежність від США та спростити експорт бойового літака. Це особливо актуально з огляду на можливі обмеження реекспорту озброєнь, які використовують американські технології.
Hanwha зазначає, що самостійна розробка двигуна може тривати щонайменше 10 років, однак у разі міжнародної кооперації строки можуть бути скорочені - хоча це поставить під сумнів експортні права на продукт.
KF-21 Block 3 вже позиціюється як конкурент на ринку передових багатоцільових винищувачів. Сеул активно просуває його серед країн Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії та ОАЕ. Останні виявили зацікавлення через невдачі з придбанням F-35. Паралельно Саудівська Аравія розглядає й турецький проєкт KAAN як альтернативу. Таким чином, корейський KF-21 Block 3 може стати частиною глобального перерозподілу ринку бойової авіації.
Щодо термінів, спочатку очікувалося, що KF-21 Block 3 з'явиться до 2027 року, однак з огляду на складність розробки двигуна дедлайни, ймовірно, будуть переглянуті. А винищувач шостого покоління згідно з планами Korea Aerospace Industries може з'явитися в період 2031-2045 років.
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