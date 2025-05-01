Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Politico дізнались, як Франція і Британія довго переконують Трампа щодо України й РФ

 

Лідери Британії та Франції вже довгий час намагаються переконувати Дональда Трампа у тому, що правителю РФ не можна довіряти.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон зосереджено працювали над тим, щоб змінити ставлення президента США до Володимира Зеленського після публічної сварки у Білому домі, а також переконати його, що правителю Росії Владіміру Путіну не можна довіряти і той намагатиметься дурити його.

Як пише видання, випад Трампа на адресу Путіна після спілкування із Зеленським у Ватикані дав натяк дипломатам у Лондоні й Парижі, що їхні зусилля протягом останніх трьох місяців почали давати результат.

За словами одного з колишніх послів Британії, що коментував анонімно, висловив думку, що Зеленський у цій розмові "явно вплинув на думку Трампа", а Британія і Франція постійно наголошували Трампу, що Путін демонструє неповагу до нього, продовжуючи бойові дії.

Цей аргумент особливо підкреслювали, оскільки Трамп переймається, що "люди продовжують гинути".

У середу міністр закордонних справ Британії Девід Леммі розкрив, що спілкувався з держсекретарем Марком Рубіо вже 13 разів, а Кір Стармер говорив з Трампом "майже стільки ж".

Як зазначають, крім них, у спробах вплинути на США вагому роль відіграли також британський радник з нацбезпеки Джонатан Павелл і міністр оборони Джон Гілі, як і американський посол у Британії Марк Бернетт.

Посадовець із Франції, що також коментував анонімно, після зустрічі Зеленського й Трампа у Ватикані висловив думку, що "на даний момент Трамп зрозумів", що Путіну не можна довіряти.

"Це те, що постійно повторює президент [Макрон] і намагається донести до Трампа. Зараз це наша стратегія", - зазначив він.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4706
  0,0941
 0,23
EUR
 1
 47,1687
  0,1153
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес