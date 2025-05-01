Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Politico дізнались, як Франція і Британія довго переконують Трампа щодо України й РФ
09:31 01.05.2025 |
Лідери Британії та Франції вже довгий час намагаються переконувати Дональда Трампа у тому, що правителю РФ не можна довіряти.
Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".
Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон зосереджено працювали над тим, щоб змінити ставлення президента США до Володимира Зеленського після публічної сварки у Білому домі, а також переконати його, що правителю Росії Владіміру Путіну не можна довіряти і той намагатиметься дурити його.
Як пише видання, випад Трампа на адресу Путіна після спілкування із Зеленським у Ватикані дав натяк дипломатам у Лондоні й Парижі, що їхні зусилля протягом останніх трьох місяців почали давати результат.
За словами одного з колишніх послів Британії, що коментував анонімно, висловив думку, що Зеленський у цій розмові "явно вплинув на думку Трампа", а Британія і Франція постійно наголошували Трампу, що Путін демонструє неповагу до нього, продовжуючи бойові дії.
Цей аргумент особливо підкреслювали, оскільки Трамп переймається, що "люди продовжують гинути".
У середу міністр закордонних справ Британії Девід Леммі розкрив, що спілкувався з держсекретарем Марком Рубіо вже 13 разів, а Кір Стармер говорив з Трампом "майже стільки ж".
Як зазначають, крім них, у спробах вплинути на США вагому роль відіграли також британський радник з нацбезпеки Джонатан Павелл і міністр оборони Джон Гілі, як і американський посол у Британії Марк Бернетт.
Посадовець із Франції, що також коментував анонімно, після зустрічі Зеленського й Трампа у Ватикані висловив думку, що "на даний момент Трамп зрозумів", що Путіну не можна довіряти.
"Це те, що постійно повторює президент [Макрон] і намагається донести до Трампа. Зараз це наша стратегія", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
|Україна і США підписали угоду про надра
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки
|Єврокомісія визначилась зі стратегією на «тарифних» переговорах зі США
|Індійські заводи Tata та Foxconn розпочинають випуск iPhone моделей 16 і 16e
|Південна Корея відмовиться від американських двигунів у своїх винищувачах наступного покоління
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
|У Конгресі США назвали угоду щодо надр здирницькою і закликали чинити тиск на Путіна
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
Бізнес
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії