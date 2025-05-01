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Республіканці у Сенаті завернули резолюцію проти 10% мит Трампа на імпорт
09:20 01.05.2025 |
Республіканці у Сенаті США не підтримали резолюцію, що могла зупинити запроваджені Трампом мита у розмірі 10% на імпорт з більшості країн світу - "за" виступили лише троє.
Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".
У середу 30 квітня у Сенаті не пройшла резолюція, що могла розвернути "базові" 10-відсоткові мита Дональда Трампа на імпорт з багатьох країн світу. На її підтримку разом із демократами виступили лише троє сенаторів-республіканців - Сьюзен Колінз, Ліза Мурковскі та Пол Ренд.
У підсумку за і проти виявлилася рівнозначна кількість голосів, по 49.
На заваді стала також відсутність одного з демократів, який ще повертався з відрядження.
Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл не голосував. Його пресслужба опублікувала заяву про те, що Макконелл є послідовним противником мит і вважає, що "торгова війна" не в інтересах американських громадян та бізнесу.
Результат став перемогою для лідерів республіканців, які переконували однопартійців голосувати проти.
Того ж дня стало відомо, що економіка США у першому кварталі 2025 року скоротилась на 0,3%, що стало першим скороченням за три роки.
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