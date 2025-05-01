Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС підтвердив, що існує «план Б» для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето
23:56 30.04.2025 |
Про це в інтервʼю Financial Times сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".
Каллас визнала, що в деяких столицях ЄС ведуться дискусії про те, чи слід слідувати адміністрації Дональда Трампа, якщо вона вийде з "мирних переговорів" щодо війни проти України і перезавантажить відносини з РФ.
"Очевидно, що такі дискусії ведуться в деяких державах-членах і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати (Україну. - Ред.)", - сказала топдипломатка ЄС.
"Але це ще й хибна надія, тому що, якщо подивитися на Росію, яка інвестує більше 9% свого ВВП у військову сферу, то вона захоче знову це використати", - пояснила вона.
За словами Каллас, у Євросоюзі існує "план Б" для збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні.
Вона водночас наголосила, що Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени дотримувалися єдиної позиції.
"План Б" також є, але ми маємо працювати над "планом А", бо інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді буде реалізований він", - зазначила Каллас.
Глава дипломатії Євросоюзу додала, що зараз тривають переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, аби забезпечити збереження режиму санкцій проти Росії.
ЗМІ раніше повідомляли, що в ЄС обговорювався варіант ухвалення санкцій окремими державами-членами для обходу угорського вето: наприклад, Бельгія може видати королівський указ про замороження російських державних активів на території Бельгії на суму 190 мільярдів євро.
Також стверджувалось, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу - її хочуть позбавити права голосу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові до підписання угоди, але українська сторона внесла зміни – міністр фінансів США
|«Мінеральна» угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|ЄС підтвердив, що існує «план Б» для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето
|Саудівська Аравія пригрозила змінити курс: «хай ціни на нафту падають, ми витримаємо»
|Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України
|Суд в Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного блекауту
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
|США підтримують локалізацію обслуговування американської техніки в Україні
Бізнес
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним