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АНАЛІТИКА

ЄС підтвердив, що існує «план Б» для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето

 
Європейський Союз готується до сценарію, за якого США полишають "мирні зусилля" щодо України та виникне необхідність підтримати санкційний режим проти Росії.

Про це в інтервʼю Financial Times сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас визнала, що в деяких столицях ЄС ведуться дискусії про те, чи слід слідувати адміністрації Дональда Трампа, якщо вона вийде з "мирних переговорів" щодо війни проти України і перезавантажить відносини з РФ.

"Очевидно, що такі дискусії ведуться в деяких державах-членах і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати (Україну. - Ред.)", - сказала топдипломатка ЄС.

"Але це ще й хибна надія, тому що, якщо подивитися на Росію, яка інвестує більше 9% свого ВВП у військову сферу, то вона захоче знову це використати", - пояснила вона.

За словами Каллас, у Євросоюзі існує "план Б" для збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні.

Вона водночас наголосила, що Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени дотримувалися єдиної позиції.

"План Б" також є, але ми маємо працювати над "планом А", бо інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді буде реалізований він", - зазначила Каллас.

Глава дипломатії Євросоюзу додала, що зараз тривають переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, аби забезпечити збереження режиму санкцій проти Росії.

ЗМІ раніше повідомляли, що в ЄС обговорювався варіант ухвалення санкцій окремими державами-членами для обходу угорського вето: наприклад, Бельгія може видати королівський указ про замороження російських державних активів на території Бельгії на суму 190 мільярдів євро.

Також стверджувалось, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу - її хочуть позбавити права голосу.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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