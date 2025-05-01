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Суд в Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного блекауту
23:38 30.04.2025 |
Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сколихнуло країну у понеділок, 28 квітня.
Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".
Як зазначає видання, рішення слідчого судді Національного суду Іспанії Хосе Луїса Калама щодо засекречення розслідування було ухвалене на прохання прокуратури.
29 квітня Національний суд Іспанії відкрив справу для розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії 28 квітня "кібердиверсією".
Водночас компанія-оператор національної електромережі в Іспанії Red Eléctrica de España виключає кібератаку і вказує на падіння сонячної генерації як попередню причину відключення електроенергії у країні.
А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв притягнути до відповідальності приватних операторів після масштабних блекаутів та зазначив, що станом на вівторок, 29 квітня, в країні майже повністю відновили енергопостачання.
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